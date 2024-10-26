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Bakan Yerlikaya: Teröristlere Kurtuluş Yok

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BARİŞ VE ESENLİK ÜZERİNE TEHDİTLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin huzuru ve kardeşliğine yönelik saldırılar düzenleyen hainleri hedef aldı. “Ülkemizin barış ve esenliğine, kardeşliğine pusu kuran tüm hainler, inlerine girdiğimiz, karanlık dünyalarını başlarına yıktığımız eli kanlı teröristler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onlar için kurtuluş yok” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERİN KAÇIŞ YERLERİ

Bakan Yerlikaya’nın açıklamaları, teröristlerin saklanma yerlerine yönelik bir tehdit niteliği taşıyor. İç güvenlik önlemlerinin artırılması ve terörle mücadelede kararlılık mesajı veriyor.

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