“Bakan Yerlikaya Trafikte Dönüşüm Sinyali”

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN HUZURUN YÜZYILI VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekerek, 4 Haziran 2023’ten bu yana bakanlık olarak birçok alanda büyük bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin ikinci yüzyıla sağlam adımlarla girdiğini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu yüzyılın ‘Huzurun Yüzyılı’ olacağını ilan etti. Biz de bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.

Trafikte YENİ DÖNEM: “CAN KAYBINA SIFIR TOLERANS”

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliği ve can kayıplarını azaltma konusuna özel bir vurgu yaptı. Türkiye’de trafik kazalarında yaşanan ölümlerin Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre kaydedildiğini aktaran Yerlikaya, “Kaza yerinde hayatını kaybedenlerle birlikte, hastanede tedavi sürecinde ölen vatandaşlarımız da dahil ediliyor. Bu uygulama 2015’ten itibaren resmî olarak devreye alındı” şeklinde bilgi verdi. Yerlikaya, AK Parti’nin iktidara geldiği yıl olan 2002’nin sonunda günde ortalama 24,85 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek, bu alanda önemli ilerleme kaydedildiğini ancak daha katı önlemlerin alacağını sözlerine ekledi.

CEZA ARTIYOR, DENETİM YAYGINLAŞIYOR

Yerlikaya, sadece terörle veya uyuşturucuyla mücadele değil, aynı zamanda vatandaşların günlük yaşamını etkileyen trafik, göç ve organize suçlarla da kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı. “Trafik konusunda sadece denetim değil, cezalarda da ciddi artışlar gündemde. Hem caydırıcılığı artıracağız hem de toplumda trafik kültürünü yaygınlaştıracağız” diye ekledi.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK: “GERİ ADIM YOK”

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütleri, düzensiz göç ve mal ile can güvenliğini tehdit eden yapılarla mücadelede sıfır tolerans ile ilerleyeceklerini belirtti. “Kırsalda, şehirde, sanal dünyada, her alanda mücadelemiz sürecek. Terörün kökü kazınana kadar operasyonlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI VE GÜVENLİK REFORMLARI

Yerlikaya’nın açıklamaları, AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun iç güvenlik politikalarına nasıl yansıdığını da açıkça gösterdi. “Huzurun Yüzyılı” teması altında, özellikle trafik düzenlemeleri, göç yönetimi ve asayiş gibi konularda kapsamlı reformların yapılacağının sinyali verildi.