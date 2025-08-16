Bakanlık, 15 Milyon Kişiye SMS Gönderecek

KANSER HALK SAĞLIĞI İÇİN BİR SORUN

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, kanser, hem dünyada hem de Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. Erken aşamada tespit edilen kanser türlerinde tedavi başarı oranı artarken, aynı zamanda hastaların yaşam süresi ve kalitesi de yükseliyor. Bu durumu desteklemek amacıyla daha fazla kişinin ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artması için bir kısa mesaj (SMS) bilgilendirme uygulaması başlatıldı.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETLERİ

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi ile meme kanseri, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılmaktadır. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmekte.

Kısa Mesaj İle Bilgilendirme

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılmaları için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. Bir ay süresince kademeli olarak gönderilecek bu mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının iletişim bilgileri yer alacak. Kısa mesajlar için seçilmiş yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındaki bireylerden oluşuyor; aralarında daha önce kanser taramalarına katılmış olanlar da mevcut.