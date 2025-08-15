Gündem

Bakanlık Açıkladı: Taklit Gıdalar Listesi

GIDA TEHLİKELERİ YENİDEN GÜNCELLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ağustos 2025 tarihinde “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listelerini güncelledi. Yapılan denetimler doğrultusunda, laboratuvar analizleri ile içeriği uygun bulunmayan ürünler ve bu ürünleri üreten firmalar titizlikle belirlendi.

YENİ ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Güncellenen listeler neticesinde taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler belirlendi. Bu gelişme, tüketicilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Listelerde yer alan ürünler, vatandaşların dikkat etmesi gereken ve kullanılmaması gereken gıdalar arasında sıralandı.

ÖNEMLİ

Türk Takımları, Maçları Kazandı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki kazanımları, Başakşehir'in beraberliğiyle Türkiye'nin puan kazanmasını sağladı. Türkiye, 43.100 puanla UEFA sıralamasında 9. sırada yer alıyor.
“Fenerbahçe, Kerem İçin Teklif Düştü.”

Süper Lig ekipleri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer döneminde aktif kalmaya devam ediyor. Avrupa'nın büyük kulüpleri de güçlü kadrolar oluşturmak için büyük bütçeler harcıyor.

