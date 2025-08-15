Bakanlık Açıkladı: Taklit Gıdalar Listesi

GIDA TEHLİKELERİ YENİDEN GÜNCELLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ağustos 2025 tarihinde “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listelerini güncelledi. Yapılan denetimler doğrultusunda, laboratuvar analizleri ile içeriği uygun bulunmayan ürünler ve bu ürünleri üreten firmalar titizlikle belirlendi.

YENİ ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Güncellenen listeler neticesinde taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler belirlendi. Bu gelişme, tüketicilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Listelerde yer alan ürünler, vatandaşların dikkat etmesi gereken ve kullanılmaması gereken gıdalar arasında sıralandı.