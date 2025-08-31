Bakanlık Açıklama Yaptı! Öğrencilere Ayakkabı Uygulaması Yok

AYAKKABI UYGULAMASI KONUSUNDA KESİN KARAR YOK

İlkokulda önlük, ortaöğretimde ise forma uygulaması başlamış olmasına rağmen, öğrenci ayakkabıları için kesin bir karar alınmamıştı. 2026-2027 öğretim döneminde yaklaşık 18 milyon öğrencinin siyah renkte ayakkabı giyeceği yönündeki haberlere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklık getirdi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” dedi. Peki, bu konu nasıl gündeme geldi?

KONUNUN GÜNDEME GELİŞİ

Konu, Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri tarafından gündeme getirildi. Dernek yöneticileri, öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladıkları raporu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan bir toplantı sonrası yetkililere sundu. “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla” ilgili rapor sunan dernek yönetimi, herhangi bir olumlu geri dönüş almadı.

TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabılar için öneriler sunarken, sahte ayakkabı pazarının büyümesini gerekçe gösterdi. Derneğin raporuna göre, sahte veya çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte çıktı. Bu pazarın büyümesinde okullardaki serbest kıyafet uygulamasının etkili olduğu belirtildi. Derneğin verilerine göre, “global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaştı. 5 yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithal edilirken bu sayı 76 milyon çift oldu.” Derneğin amacı, genelde spor ayakkabı tercih eden öğrenci kitlesine ulaşmak. Ancak, okulda deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirilmesi halinde bu gençlerin dışarıda yine spor ayakkabı giymesinin nasıl engelleneceği belirsiz.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dernek, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini savunuyor. “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı bu ayakkabılar, taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok sağlık sorununa yol açıyor” tezini gündeme getiriyor. TASD Başkanı Berke İçten, “Okullarda ayakkabı kuralının olmaması, öğrenciler arasında marka yarışına neden oluyor, bu durum hem çocuklar hem de velileri zor durumda bırakıyor” açıklamasında bulundu. Berke, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak” diye belirtti.

BAKANLIKTAN CEVAP GELMEDİ

Bu açıklamalara rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin öneriye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” diye tekrar vurguladı.

ÖĞRENCİ SAYISI VE DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kız olmak üzere 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor. Öğrencilerden 15 milyon 849 bin 271’i resmi, 1 milyon 631 bin 192’si özel ve 1 milyon 229 bin 802’si açık öğretim kurumlarında eğitim görüyor. Resmi okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullardaki öğrenci sayısı ise 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286’sı erkek, 613 bin 516’sını ise kızlar oluşturuyor.