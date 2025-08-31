Bakanlık Açıklama Yaptı! Öğrencilere Duyuru

ÖNLÜK VE FORMA UYGULAMASINA AYAKKABI KARARI DA YOLDA MI?

İlkokullarda önlük, ortaöğretimde ise forma uygulamasının başlamasına rağmen, ayakkabılar konusunda henüz somut bir karar alınmamıştı. 2026-2027 öğretim döneminde 18 milyon öğrencinin siyah ayakkabı giymesiyle ilgili çıkan haberler üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri netlik sağladı. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” dedi. Peki, bu konu nasıl gündeme geldi? Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri, öğrenci ayakkabılarıyla ilgili hazırladıkları raporu Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan bir toplantıda yetkililere sundu. “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkıları” üzerine rapor sunan dernek, aradığı olumlu yanıtı bulamadı.

AYAKKABICILAR DERNEĞİNDEN ÖNERİ VE GEREKÇE

TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabılara ilişkin öneride bulunurken, sahte ayakkabı pazarının büyümesini gerekçe gösterdi. Derneğin raporuna göre, sahte veya çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyon çiftten 200 milyon çifte yükseldi. Derneğe göre, bu pazarın genişlemesinde önemli bir faktör, okullardaki serbest kıyafet uygulaması oldu. Derneğin verilerine göre, “global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaştı. 5 yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithal edilirken bu sayı 76 milyona ulaştı.” Derneğin isteği, genel olarak spor ayakkabıları tercih eden öğrenci kitlesine yönelik görünüyor. Okula giden öğrencilere deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirme önerisi kabul edilse bile, bu öğrencilerin okul dışında spor ayakkabı giymesinin engelleneceği belirsiz kalıyor. Dernek, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkisini savunuyor ve “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı bu ayakkabılar, taban düzlüğünden içe ve dışa basmaya kadar sağlık sorunlarına yol açabiliyor,” tezini öne sürüyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖNERİYE SICAK BAKMIYOR

TASD Başkanı Berke İçten, “Okullarda ayakkabı kuralının olmaması, öğrenciler arasında marka yarışına neden oluyor. Bu durum, hem çocuklar hem de velileri zor durumda bırakıyor,” savunmasını yapıyor. İçten’e göre, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak.” Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu tartışmalarda öneriye sıcak bakmadıkları belirtiliyor. Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” ifadelerini kullanıyor.

ÖĞRENCİ SAYILARI VE PİYASA GÜCÜ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor. Bu öğrencilerin 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kız olarak kaydedilmiştir. Öğrencilerin 15 milyon 849 bin 271’i resmi, 1 milyon 631 bin 192’si özel, 1 milyon 229 bin 802’si ise açık öğretim kurumlarında eğitim görüyor. Resmi okullarda öğrenim görenlerin 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si kız öğrencilerden oluşurken, özel okullarda 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci eğitim alıyor. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286’sı erkek, 613 bin 516’sı kızlardan oluşuyor.