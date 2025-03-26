Bakanlık, Ankaragücü Çocuk Sweatshirtünü Yasakladı

YENİ ÜRÜN İFŞASI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir ürünü kamuoyuna açıkladı. Bakanlık, bebek ve çocuk ürünlerinde sıkça ortaya çıkan güvenlik endişeleri dolayısıyla bu sefer Ankaragücü Spor tarafından üretilen çocuk sweatshirt’üne müdahale etti.

BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı, söz konusu sweatshirt’ün tasarımında bulunan tehlikeli unsurlar yüzünden boğulma riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle ürünün piyasada satışının yasaklanmasına ve geri çağrılmasına karar verilmiştir. İşte ürünün detayları: