Gündem

Bakanlık, Ankaragücü Çocuk Sweatshirtünü Yasakladı

bakanlik-ankaragucu-cocuk-sweatshirtunu-yasakladi

YENİ ÜRÜN İFŞASI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir ürünü kamuoyuna açıkladı. Bakanlık, bebek ve çocuk ürünlerinde sıkça ortaya çıkan güvenlik endişeleri dolayısıyla bu sefer Ankaragücü Spor tarafından üretilen çocuk sweatshirt’üne müdahale etti.

BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı, söz konusu sweatshirt’ün tasarımında bulunan tehlikeli unsurlar yüzünden boğulma riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle ürünün piyasada satışının yasaklanmasına ve geri çağrılmasına karar verilmiştir. İşte ürünün detayları:

ÖNEMLİ

Gündem

Ankaragücü Çocuk Sweatshirt’ü Piyasadan Toplatıldı

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını geçemeyen bir ürün nedeniyle büyük bir kulübün taraftarlarına yönelik üretiminin toplatılmasına karar verdi.
Dünya

NATO’dan Avrupa ve ABD’ye Birlik Mesajı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa ve ABD'nin küresel güvenlik tehditleriyle birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak daha güçlü bir transatlantik birlik oluşturulmasını önerdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.