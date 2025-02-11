Bakanlık, Der Spiegel’in İddialarını Reddetti

YENİ DOĞAN MAFYA SORUNU ÜZERİNE DEZENFORMASYON

Bakanlık, Almanca yayımlanan yanıtta, Der Spiegel’de yer alan “Erdoğan’ın ‘yenidoğan mafya’ sorunu” başlıklı yazının birçok yanlış bilgi ve manipülasyon ihtiva ettiğini ifade ediyor. Yanıtta, Der Spiegel’in yazısında gazeteciliğin en temel ilkesi olan 5N1K kuralına uyulmadığı ve “Yenidoğan çetesi”ni ortaya çıkaran ile çökerten kamu kurumlarının hedef gösterildiği vurgulanıyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINI BAŞLATAN İSİM

Açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde “Yenidoğan çetesi” soruşturmasını bizzat başlatan kişi olduğu kaydediliyor. Bu durum, bakanlığın yazısında, söz konusu çeteyle mücadeledeki kararlılığın altını çiziyor.