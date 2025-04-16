Bakanlık Harekete Geçti: Yüksek Ücretliler Mercek Altında!

YÜKSEK MAAŞ SAHİPLERİNE YENİ ÖNLEMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığınca alınan yeni tedbirler çerçevesinde bu kez maaşı yüksek olan çalışanlar için harekete geçildi. Geçtiğimiz yıl boyunca tek bir işverenden 3 milyon liranın üstünde gelir elde edenler ile birden fazla işverenden 230 bin liranın üzerinde ücret alanların beyanname verme süresi 7 Nisan’da sona erdi. Bu süre içerisinde beyanname vermeyen kişiler için gerekli adımlar atılmaya başlandı.

TEBLİGATLAR YOLDA

Banka ve sigorta kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler analiz edilerek beyanname vermemiş olan mükellefler tespit ediliyor. Belirlenen ve vergi dairelerine bildirilen kişilere tebligat gönderilecek. Vergi dairesinin yaptıkları tebligat kapsamında, kişiler hem geçen yıl elde ettikleri kazancın üzerinden hesaplanan vergiyi hem de vergi ziyaı cezasını ödeyecek. Ayrıca, vergi dairesinden tebligat yapılmadan önce Vergi Usul Kanunu’ndaki “pişmanlık” hükümlerini kullanarak işlem yapanlar, vergi ziyaı cezasından muaf tutulacak ve sadece kazanca göre hesaplanan vergiyi ödeyecek.