Bakanlık İncelemeleriyle Taşınmaz İlanlarında Güvenlik Artıyor

Söz konusu incelemeler, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılığı önlemeyi, sahte ilanların yayılmasını engellemeyi ve tüketicilerin mağduriyetini azaltmayı hedefliyor. Bu amaçla, ilk adım olarak internet üzerindeki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulamanın tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale gelmesiyle birlikte, ilan vermek isteyenlerin EİDS’e entegre olmaları sağlandı. Yayımlanan ilanlar, yalnızca taşınmaz veya taşıt sahipleri, bunların birinci ve ikinci derece akrabaları veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş belgeli emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebiliyor.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANMAKTADIR

Bu yeni düzenleme, sosyal medya dâhil olmak üzere elektronik ortamda yayımlanan tüm ilanları kapsamaktadır. Bakanlık, elektronik ortamda yayınlanan tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarını dikkatle izlemekte ve EİDS ile belirlenen kurallara aykırı şekilde yayımlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımları uygulamaktadır. Emlak ve galeri işletmeleri, bu yaptırımlarla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca EİDS’e entegre ilan platformlarında doğrulanan ilanların bağlantılarını paylaşma iznine sahiptir. Bunun dışında, herhangi bir ilan mahiyetindeki paylaşım yapılmaması gerektiği önemlidir.

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Tüketicilerin, gerçek olmayan taşınmaz ve taşıtların satışı, yetkisiz kişilerce yapılan satışlar ve kapora dolandırıcılığı gibi durumlarla karşılaşmamaları için sosyal medya üzerinde doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına güvenmemeleri büyük önem taşımaktadır.

