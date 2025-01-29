Bakanlık: Pidede Sakatat ve Kaşarda Hile Tespit Etti

GIDA ÜRÜNLERİNE YENİ DENETİMLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerin ardından güncel taklit-tağşiş listesini kamuoyuna duyurdu. Sağlığı olumsuz etkileyen ürün sayısı 189 olarak kaydedildi. Taklit ve tağşiş yapılan ürün sayısı ise 963’e ulaştı.

KAŞAR VE TEREYAĞINDA HİLELER ORTAYA ÇIKTI

Bu listede tereyağı, zeytinyağı, kaşar peynir ve aromalı içecekler gibi birçok temel gıda ürününün bulunduğu görüldü. Denetimler sırasında bazı pide iç malzemelerinde kanatlı et ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Kaşar peynirlerinde de hilelerin yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde bazı kaşar peynirlerin yağ oranının normların altında olduğu belirlendi. Bazı tereyağlarında ise bitkisel yağ eklenerek hileli üretim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, zeytinyağında da farklı yağ çeşitlerinin kullanıldığı saptandı.

TAĞŞİŞ YAPILAN MARKALAR AÇIKLANDI

Taklit ve tağşiş tespit edilen markalar da şöyle sıralandı: “Sütlüce tam yağlı kaşar peyniri, Paysüt taze peynir, Bideci Tugay pide iç harcı, Kılınç tam yağlı taze kaşar peyniri, Ufukbey tam yağlı kaşar peyniri, Yeşilay az yağlı beyaz peynir, Ufuk bey tam yağlı taze kaşar peyniri.”