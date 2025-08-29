Bakanlık, Randevu Çetesi’ne açıklık getirdi

AÇIKLAMALARLA USULSÜZ RANDEVU İDDİALARI YER ALDI

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden bazı basın organları ve sosyal medyada “Randevu Çetesi” başlığıyla yayımlanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden usulsüz randevu alındığına dair iddialar hakkında açıklama yapıldı.

SİSTEMSEL ZAFİYET YOK

Açıklamada, “MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS’de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir” denildi. Bunun yanı sıra, kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çeşitli güvenlik önlemlerinin kesintisiz bir şekilde uygulandığı belirtildi.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİDİR

Vatandaşların, kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları ve ‘ ücret karşılığında randevu alma’ vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri vurgulandı. Aynı zamanda, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Bakanlık, vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli şekilde ulaşabilmesi için gereken tüm önlemleri alıp sürekli olarak geliştirdiğini duyurdu.