Bakanlık: Türk-Yunan GAÖ Toplantısı Yapıldı

GAÖ TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk ve Yunan heyetlerinin katılımıyla GAÖ Toplantısı’nın yeni turunun bugün İstanbul’da, Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapıldığı belirtildi. Toplantıda, her iki ülke heyetinin büyükelçiler, yüksek rütbeli askerler ve sivil yetkililerden oluştuğu ifade edildi. Açıklamada, “Toplantıda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır.” denildi.

OLUMLU BİR HAVADA GEÇTİ

Toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiği bilgisi verildi. Ayrıca, bir sonraki toplantının Yunanistan’ın ev sahipliğinde yapılacağı da duyuruldu. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.