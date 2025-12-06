Bakanlıklarda Yeni Atama Gelişmeleri: Üst Düzey Değişiklikler

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla kamu kurumlarında önemli değişiklikler yapıldı.

BOŞ GÖREVLER DOLDURULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları’nda bazı pozisyonlar boşalırken, yeni atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken, bu göreve İsmail Aydın atandı.

GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir’in görevine son verildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında boş bulunan Başmüfettişlik görevine Musa Eker getirildi.

KÜLTÜR VE TURİZMDE YENİ ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Alper Avluk’un ataması yapıldı. Bu değişiklikler, bakanlıkların işleyişini etkileyen önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.