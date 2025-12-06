Bakanlıklarda Yeni Atama Gelişmeleri: Üst Düzey Değişiklikler

bakanliklarda-yeni-atama-gelismeleri-ust-duzey-degisiklikler

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla kamu kurumlarında önemli değişiklikler yapıldı.

BOŞ GÖREVLER DOLDURULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları’nda bazı pozisyonlar boşalırken, yeni atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken, bu göreve İsmail Aydın atandı.

GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir’in görevine son verildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında boş bulunan Başmüfettişlik görevine Musa Eker getirildi.

KÜLTÜR VE TURİZMDE YENİ ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Alper Avluk’un ataması yapıldı. Bu değişiklikler, bakanlıkların işleyişini etkileyen önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vatandaşlık Maaşı Projesi Görüşülmeye Başlandı

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için gündemdeki vatandaşlık maaşı uygulaması umut vaat ediyor. Uzmanlar, bu sistemin hanelere gelir garantisi sağlayacağını belirtiyor.
Gündem

Doğum İzni Düzenlemesi 24 Haftaya Çıkıyor

Hükümetin doğum ve babalık izinleri taslağında sona gelindi. 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkacak.
Gündem

Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın, evine yapılan kurşunlama nedeniyle 17 yaşında intikam amacıyla hareket ettiği belirlendi.
Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.