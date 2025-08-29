Bakanlıktan Randevu Çetesi Açıklaması Geldi

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan ‘Randevu Çetesi’ başlığıyla, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden usulsüz randevu alındığına dair iddialara yanıt verildi.

SİSTEMSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Açıklamada “MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS’de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir” denildi. Ayrıca, kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemlerinin kesintisiz şekilde uygulandığı vurgulandı.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Bakanlık, vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları ve ‘Ücret karşılığında randevu alma’ vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemelerinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Bakanlık, vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gereken tüm tedbirleri uyguladığı ve sürekli olarak geliştirdiği bilgisini paylaştı.