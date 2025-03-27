Bakanlıktan Yerli Otomobile Destek Programı!

YERLİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DESTEK PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin yerli otomotiv sektörünü güçlendirmek ve dar gelirli ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir sosyal destek programı başlatıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adı verilen bu proje, özellikle üç veya daha fazla çocuk sahibi ailelere odaklanarak hem ekonomik hem de çevresel katkılar sunmayı planlıyor.

PROGRAMIN HEDEFİ VE KAPSAMI

Bakanlık, bu programla yerli üretimi teşvik etmeyi ve düşük gelir grubundaki ailelerin ulaşım imkanlarını artırmayı hedefliyor. “İlk Arabam” projesi, sıfır kilometre yerli otomobillerin uzun vadeli ve uygun finansman seçenekleriyle ailelere ulaşmasını sağlayacak. Bu şekilde, hem otomotiv sanayisine destek verilecek hem de ailelerin sosyal refah seviyelerine katkıda bulunulacak.

KATILIM ŞARTLARI

Programa katılma koşulları belirlendi: Düşük gelir grubunda olan ve en az üç çocuğu bulunan aileler bu destekten yararlanabilecek. Bakanlık, bu kriterlerle dar gelirli ailelerin mobilitesini artırmayı ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK FAYDALAR

Yerli ve sıfır kilometre araçların kullanımının yaygınlaşması, Türkiye’deki binek araçların yaş ortalamasını düşürebilir. Bu durumun, araç başına karbon emisyonunu azaltarak çevresel fayda sağlayacağı öngörülüyor. Ayrıca, yerli otomotiv sektörüne olan talebin artmasıyla ekonomik hareketliliğin sağlanması bekleniyor.

DETAYLAR AÇIKLANACAK

Programın uygulama esasları ve finansman koşullarıyla ilgili henüz tam bilgi verilmedi. Bakanlığın, önümüzdeki günlerde projenin detaylarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Bu destek, hem aileler hem de yerli sanayi açısından nasıl bir etki yaratacak, zamanla netleşecek.