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Bakırhan’dan Bahçeli’ye Geçmiş Olsun Dileği

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BAKIRHAN’DAN BAHÇELİ’YE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Tuncer Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkanı olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre Bakırhan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sordu ve “Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var” dedi.

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta kalp ameliyatı geçirdi. On yıl önce değiştirilmiş olan kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. Bahçeli’nin operasyonunun başarılı geçtiği bildirildi. MHP’den yapılan açıklama ise, Bahçeli’nin “odasından dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek” şeklinde oldu.

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