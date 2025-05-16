Bakırhan, Geri Adım Atmadı

GÜNDEM ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Bakırhan, TV100’de katıldığı programda güncel konular hakkında bilgiler verdi. Türk ve Kürtlerin uzun yıllardır aynı topraklarda yaşadığını belirten Bakırhan, kendilerinin müzakere partisi olduğunu ifade ederek tüm duyarlılıkları dikkate alarak hareket ettiklerini vurguladı. Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesinin ardından başka bir ad altında devam edebileceği yönündeki iddialarla ilgili olarak, Kürtlerin bu endişeleri artıracak bir tutum sergilemediğini dile getirdi.

AÇIKLAMALARIN DOĞRULUĞU

Güvenlik korucularına yönelik yapmış olduğu açıklamalar hakkında bir soru yöneltildiğinde ise Bakırhan, kendini tam bir şekilde ifade edemediğini, bu sözlerinde kötü bir niyetin olmadığını aktardı. Ailesinin de hayvancılıkla ilgilendiğini ve geçimlerini bu alandan sağladıklarını belirten Bakırhan, “Koruculuk neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yol bulunmalıdır. Onu demek istedim. Ama yanlış ifade edilmiş olabilir, emin olun bir kastım yok,” ifadelerine yer verdi. Kendilerinin yaptığı bir icraatın, koruculuk mesleğini küçümsemek ya da başka bir amaçla söylenmiş bir şey olmadığını ifade ederken, bu durumun kendi performanslarını yansıttığını söyledi.