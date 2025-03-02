Bakırhan, Öcalan’ın Silah Bırakma Çağrısını Değerlendirdi

PARTİ MECLİSİ VE İL EŞ BAŞKANLARI TOPLANTISI’NDA KONUŞMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara’da Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündeki çağrısına da değindi. Bu çağrının kendileri için büyük anlam ve değer taşıdığını ifade eden Bakırhan, yeni dönemin değişiminin ve dönüşümünün beraberinde getireceğini aktardı.

ŞİDDETSİZ SÜRECİN DEĞERİ

Bakırhan, “Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir” şeklinde konuştu. Değişim ve dönüşümle birlikte sürecin doğru bir şekilde anlaşılması için etkinlikler yapacaklarını belirten Bakırhan, bu sürecin acıları gidermeye yönelik olduğunu da vurguladı.

ÇAĞRIYLA BİRLİKTE HUKUKİ DÜZENLEMELER

Bakırhan, çağrının boşta kalmaması gerektiğini, uzatılan elin havada kalmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu çağrı sonrası hukuki ve siyasi düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Bakırhan, TBMM’ye önemli görev düştüğünü ve umudunun Meclis’in bu konuda bir adım atması yönünde olduğunu aktardı.

ACILARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Hiç kimsenin süreci boş yere harcama lüksüne sahip olmadığını ifade eden Bakırhan, “50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum” değerlendirmesinde bulundu.