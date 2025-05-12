Bakırhan: Pazarlık Söz Konusu Değil

PKK KONGRESİ VE SÜRECİN ŞEFFAFLIĞI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında PKK’nın 12. Kongresi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakırhan, kongre sonuçlarının birkaç gün içinde kamuoyuna duyurulacağını ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü, herhangi bir pazarlık yapılmadığını dile getirdi. Ayrıca, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile dört saat süren bir görüşme gerçeğini de paylaştı. Bakırhan, sürecin Türkiye’nin vicdanı tarafından şekillendirileceğini ifade etti.

Pazarlık İddialarının Yanlışlığı

“Bu süreçte, kimi yerlerde tartışıldığı gibi arka kapılar arkasında bir pazarlık söz konusu değil. Bizzat ben kendim İmralı Adası’na gittim.” diyen Bakırhan, PKK’nın 12. Kongresi’nin 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakırhan, kongre kararlarının Abdullah Öcalan’ın belirlediği yol haritasına uygun bir doğrultuda olacağını düşündüğünü belirtti. Aynı zamanda silah bırakma ve çözüm sürecine dair çağrıların da kongrede ele alındığını vurguladı.

SÜRECİN DEMOKRATİKLEŞMESİ GEREKİYOR

Bakırhan, sürecin önceki dönemlere göre daha açık ve şeffaf durduğunu ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Kürt hareketinin Türkiye’yi bölmek gibi bir hedefinin olmadığını, eşit yurttaşlık temelinde bir sistemi öngördüğünü vurgulayan Bakırhan, Türkiye’nin demokratikleşmesi gerektiğini belirterek şu sözleri sarf etti: “Cumhuriyet rejimine karşı değiliz. Ancak cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokratikleşmesi gerekiyor. Demokrasiye açık olmalı.”