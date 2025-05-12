Bakırhan, PKK İçin Pazarlık Yoktur

PKK KONGRESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Demokratik Epirazi ve Hareketi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında PKK’nın 12. Kongresi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bakırhan, kongre kararlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşılacağını dile getirerek, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve herhangi bir pazarlık yapılmadığını ifade etti. Kendisi, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile dört saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini ve sürecin Türkiye’nin vicdanı tarafından yönetileceğini belirtti.

PAZARLIK YAPILMADIĞINI VURGULADI

“Öyle arka kapılar arkasında bir pazarlık söz konusu değil. Bizzat ben kendim İmralı Adası’na gittim.” diyen Bakırhan, PKK kongresi ve bu sürecin geleceği hakkında önemli yorumlar yaptı. PKK’nın 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti ve kararların yakında açıklanacağı duyuruldu. Bakırhan, kongrenin Abdullah Öcalan’ın yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşündüğünü belirtti. Silah bırakma ve çözüm sürecine yönelik çağrıların kongrede ele alındığı ifade edildi.

AÇIK VE ŞEFFAF SÜREÇ

Bakırhan, sürecin önceki dönemlere göre daha açık ve şeffaf olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca, Kürt hareketinin Türkiye’yi bölmek gibi bir hedefe sahip olmadığını, eşit yurttaşlık temelinde bir sistem öngördüğünü vurguladı. Bakırhan, Türkiye’nin demokratikleşmesi gerektiğini, cumhuriyet rejimine karşı olmadıklarını ancak cumhuriyetin ikinci yüzyılda demokratikleşmesi gerektiğini belirterek, “Demokrasiye açık olmalı.” ifadelerini kullandı.