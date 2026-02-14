Bakırköy Otoparkından 30 Milyon Dolar Çalıntı

İstanbul Bakırköy’deki bir sitede meydana gelen otopark hırsızlığına dair güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve detaylar gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 30 milyon doları sadece 10 dakikada çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

HİRSIZLIK OLAYININ DETAYLARI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, hırsızların hızlı bir şekilde hareket ettikleri ve planlı bir şekilde hareket ettikleri gözlemleniyor. Saldırganların bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir meblağı çalabilmeleri dikkat çekiyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçleri, olayla ilgili yaptığı çalışma sonucu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızlık olayının aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.