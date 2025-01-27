Balık Tezgahlarında Çeşit Bolluğu ve Fiyatlar

GENEL AV YASAĞI SONA ERDİ

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için uygulanan genel av yasağı, 1 Eylül’de sona erdi. Karadeniz’de yeni sezon için son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, ‘Vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Bu yıl bolca avlanan palamut, sezon sonuna rağmen tezgahlarda yerini koruyor. Hamsi başta olmak üzere diğer balık çeşitleri de halde bulunuyor.

FİYATLARDAKİ DURUM

Trabzon Balıkçılar Hali’nde; mezgit ve istavrit kilosu 100, palamut ve hamsinin kilosu 150, levrek ve çupranın kilosu 300, somonun kilosu 250, sarganın kilosu 350, tirsi ve alabalığın kilosu ise 150 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı Mustafa Karslı, “Balık fiyatları seyrinde gidiyor. Bu ay içinde çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Balık standart olarak gelmeye devam ediyor. Sezon çok hareketli ve bereketli geçiyor. Yoğun bir palamut sezonu geçirdik. Vatandaş da palamuda doydu. Hamsi yerini mezgit ve istavrite bırakacak artık. Olta balıkçılardan aldığımız balıklar da tezgahlarda yerini alıyor. Vatandaş da durumdan memnun. Fiyatlara bakıldığında yine vatandaşın dostu balık oluyor. Geçen sene palamutçuluk değil, hamsicilik vardı. Hamsi olunca çok nadir palamut görülür.” açıklamasında bulundu.