Balıkçılar Açık Denizde Kayboldu. Kurtarıldılar

BAŞLADIĞI NOKTADA İLETİŞİM KAYBI YAŞADILAR

Ekvador Donanması’nın yaptığı açıklamaya göre, balıkçılar Peru’nun başkenti Lima’nın güneyindeki Pucusana Körfezi’nden denize açıldıktan iki gün sonra teknelerinde yaşanan arıza sonucu iletişim ve navigasyon sistemleri devre dışı kalıyor. Elektrik sistemlerinin çalışmaması nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başlayan balıkçılar, hayatta kalmak için yağmur ve deniz suyu içmek zorunda kalıyor.

SAĞLIK DURUMLARI STABİL

Kurtarılan balıkçıların isimleri Vladimir Gonzalez, Jose Albines, Jose Gabriel Albines ve Jorge Ugarte olarak bildiriliyor. Yetkililer, balıkçıların sağlık durumlarının stabil olduğunu aktarıyor. Balıkçıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri için yerel ve uluslararası makamlarla koordinasyon sağlandığı ifade ediliyor.