Dünya

Balıkçılar Açık Denizde Kayboldu. Kurtarıldılar

balikcilar-acik-denizde-kayboldu-kurtarildilar

BAŞLADIĞI NOKTADA İLETİŞİM KAYBI YAŞADILAR

Ekvador Donanması’nın yaptığı açıklamaya göre, balıkçılar Peru’nun başkenti Lima’nın güneyindeki Pucusana Körfezi’nden denize açıldıktan iki gün sonra teknelerinde yaşanan arıza sonucu iletişim ve navigasyon sistemleri devre dışı kalıyor. Elektrik sistemlerinin çalışmaması nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başlayan balıkçılar, hayatta kalmak için yağmur ve deniz suyu içmek zorunda kalıyor.

SAĞLIK DURUMLARI STABİL

Kurtarılan balıkçıların isimleri Vladimir Gonzalez, Jose Albines, Jose Gabriel Albines ve Jorge Ugarte olarak bildiriliyor. Yetkililer, balıkçıların sağlık durumlarının stabil olduğunu aktarıyor. Balıkçıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri için yerel ve uluslararası makamlarla koordinasyon sağlandığı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ticaret Yavaşlıyor, Anlaşma İmzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak’ın TIR Sözleşmesi'ne rağmen Türk araçlarının Musul'da ikinci kontrole tabi tutulmasını eleştirerek, bu durumun ticaret akışını olumsuz etkilediğini belirtti.
Ekonomi

Tanınmış Çizgi Film Oyuncağı Toplanıyor

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı olduğu tespit edilen bir oyuncak ürününün satışını durdurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.