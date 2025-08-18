Gündem

Balıkesir 4,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

balikesir-4-2-buyuklugunde-deprem-oldu

BALIKESİR’DE DEPREM KORKUSU SÜRÜYOR

Balıkesir, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla zor bir süreçten geçiyor. Sındırgı ilçesinde sabah saat 06.00’da önce 3.5 ardından 3.9 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi. AFAD, bu depremlerinin derinliğini sırasıyla 5.25 km ve 5.54 km olarak kaydetti.

YENİ BİR SARSINTI DAHA MEYDANA GELDİ

Halkta korkuyu artıran bir diğer gelişme ise AFAD’ın internet sitesinde belirtilen yeni bir deprem. Sındırgı’nın merkez üssü olduğu 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.72 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu durum, halkın endişelerini daha da derinleştiriyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bitcoin, Yüzde 60 Eşiğinin Altında Kaldı

Bitcoin, Fed faiz kararları ve ardından gelen kar satışları nedeniyle değer kaybetmeye devam ediyor.
Sürmanşet

Tesla Fiyatlarını Yüzde Kırk Düşürdü

Tesla, İngiltere'de düşen satışlar nedeniyle aylık kira bedelini büyük ölçüde azaltma kararı aldı. Bu, ekonomik sıkıntılara yanıt olarak geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.