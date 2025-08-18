Balıkesir 4,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

BALIKESİR’DE DEPREM KORKUSU SÜRÜYOR

Balıkesir, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla zor bir süreçten geçiyor. Sındırgı ilçesinde sabah saat 06.00’da önce 3.5 ardından 3.9 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi. AFAD, bu depremlerinin derinliğini sırasıyla 5.25 km ve 5.54 km olarak kaydetti.

YENİ BİR SARSINTI DAHA MEYDANA GELDİ

Halkta korkuyu artıran bir diğer gelişme ise AFAD’ın internet sitesinde belirtilen yeni bir deprem. Sındırgı’nın merkez üssü olduğu 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.72 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu durum, halkın endişelerini daha da derinleştiriyor.