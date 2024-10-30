“Balıkesir Barajları Su Seviyelerinde Düşüş”

BARAJIN TARİHÇESİ VE KAPASİTESİ

Altıeylül ilçesi sınırları içinde yer alan baraj, 1986-1991 yılları arasında Kille Çayı üzerinde sulama, içme suyu ve taşkınları önlemek amacıyla inşa edildi. Yıllık kapasitesi 157 milyon metreküp olan bu baraj, İl merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor. Ancak, normalde su altında kalan eski Balıkesir-İzmir kara yolu son mevsimsel kuraklık nedeniyle yaz aylarında görünür hale geliyor.

MEVSİMSEL KURAKLIK ETKİLERİ

Bir yıl önce barajın su seviyesi yüzde 14’e kadar gerilemişti. Bugün ise bu seviyenin daha da düşerek yüzde 12,85’e ulaştığı bildiriliyor. Bu ciddi düşüş sonucunda zemin üzerinde yer yer çatlaklar oluşuyor, toprağın üstünde kalan kayıklar dikkat çekiyor. Geniş alanlar arasında ince bir su akışı gözlemleniyor ve bu durum kuraklık uyarısını net bir şekilde ortaya koyuyor.

GÖNEN BARAJI’NIN DURUMU

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) verilerine göre, Gönen ilçesi sınırlarında bulunan Gönen Barajı’nın su seviyesi de ciddi bir azalma göstermiş durumda. Barajın su seviyesi yüzde 19,98’e gerileyerek, içme suyu ile tarımsal sulama için kullanılan bu kaynağın da tehlike altında olduğunu gösteriyor.