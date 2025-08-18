Balıkesir’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’de halk, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla büyük bir korku yaşıyor. Özellikle Sındırgı ilçesinde sabah saat 06.00’da 3.5 ve ardından 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bu depremler sırasıyla 5.25 km ve 5.54 km derinlikte kaydedildi.

YENİ DEPREM KAYDEDİLDİ

AFAD’ın internet sitesine göre, Sındırgı merkezli en son kayıtlara göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise 6.72 kilometre olarak belirlendi. Halk, meydana gelen bu artçı depremlerle endişe içinde.