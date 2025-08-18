Balıkesir’de 4,2 Büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN ETKİSİ VE HALKTAKİ KORKU

Balıkesir’de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından halk, artçı sarsıntılarla büyük korku yaşıyor. Sındırgı ilçesinde sabah saat 06.00’da önce 3.5 büyüklüğünde, ardından 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, bu depremler sırasıyla 5.25 kilometre ve 5.54 kilometre derinlikte gerçekleşti.

YENİ DEPREMİN KAYDI

AFAD’ın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, merkez üssü yine Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının ise 6.72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bu durum, bölgede yaşayanları endişelendiriyor.