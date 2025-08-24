Balıkesir’de 4.8 büyüklüğünde deprem

DEPREM OLAYI VE DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı bilgilere göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.58’de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremin hemen ardından saat 22.00’de 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedilirken, 22.14’te ise yine 4,2 büyüklüğünde başka bir deprem gerçekleşti.

AFAD’DAN YAPILAN DUYURU

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00’de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” ifadelerine yer verildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN SON DURUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformunda saha taramalarının başladığını duyurdu. Yerlikaya, “Balıkesir Sındırgı’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir.” diye belirtti.

VALİ USTAOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” sözlerine yer verdi.

GEÇMİŞTE İKİ DEPREM YAŞANMIŞTI

10 Ağustos’ta yine Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Bu tarihin ardından bölgede zaman zaman artçı sarsıntıların meydana geldiği görülüyor.