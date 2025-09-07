Balıkesir’de 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

DEPREM GERÇEĞİ DEVAM EDİYOR

Türkiye deprem gerçeğini unutmuyor. Balıkesir adeta beşik gibi sallanıyor. Sındırgı’da birkaç hafta önce gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ardı ardına artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bugün yeni bir deprem meydana geldi.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD, saat 12.35’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7,72 km olarak belirlendi.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.” ifadesi kullanıldı.

İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’de gerçekleşen bu deprem, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere İzmir’den de hissedildi.