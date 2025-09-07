Balıkesir’de 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

DEPREM GERÇEĞİ SÜREKLİ HAFIZAMIZDA

Türkiye, deprem gerçeğini unutmuyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, ardı ardına gelen artçı sarsıntılarla sarsılmaya devam ediyor. Bugün ise yeni bir deprem olayı yaşandı.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 12.35’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bu depremin derinliği 7,72 kilometre olarak kaydedildi.

TAKİPTEYİZ

AFAD, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.” açıklamasını yaptı.

İSTANBUL’DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’deki deprem, İstanbul ve Bursa’nın yanı sıra İzmir’den de hissedildi.