Balıkesir’de Bina Sahibi Tutuklandı

DEPREMDE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depreminde 4 katlı bir bina yerle bir oldu. Bu olayda, enkaz altında kalan 81 yaşındaki Nihat Önbaş yaşamını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemeler tamamlanmış olup, enkaz kaldırılan bina ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme ortaya çıktı.

YIKILAN BİNANIN SAHİBİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 katlı binanın sahibi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Öte yandan, binanın müteahhidi konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

