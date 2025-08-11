Balıkesir’de İki Gözaltı Gerçekleşti

DEPREM SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıkesir’de gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binanın yıkılmasıyla ilgili olarak soruşturma açıldı. Bu durumu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Bakan Tunç, yıkılan binada detaylı incelemeler yapmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisi ile oluşan uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca, yıkılan binadan karot örnekleri alındığı bilgisini de paylaştı.

BİNA SAHİBİ VE MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

İlk bilirkişi ön raporundaki tespitler neticesinde, yıkılan binanın müteahhidi ve bina sahibinin gözaltına alındığını ifade eden Bakan Tunç, “Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.” dedi.

DEPREMİN MERKEZİ VE SONUÇLARI

Balıkesir’de dün akşam saat 19.53’te 6,1 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi oldu ve bu bölgede bir bina yıkıldı. Yıkılan binanın enkazında kalan bir kişi yaşamını yitirdi.