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Balıkesir’de Midibüs Kazası: 18 Yaralı

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KAZA DETAYLARI

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen bir kazada, fabrika işçilerini taşıyan midibüs refüje çarparak takla attı. Olay saat 08.00 civarında, Gönen ilçesi Bandırma yolu Buğdaylı Mahallesi çevresinde gerçekleşti. Yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan D.A. yönetimindeki 10 S 10058 plakalı midibüs, rüzgar enerjisi parçaları üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyordu.

TEDAVİ SÜRECİ

Kaza sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, hızlı bir şekilde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderilerek, gereken müdahale yapıldı.

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