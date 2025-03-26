Balıkesir’de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

OTOMOBİL KAZASI SONUCU YARALILAR VAR

Balıkesir’in Karesi ilçesinde, bir otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybediyor ve park halindeki açık kasa kamyonetin altına giriyor. Bu kaza sonucunda araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanıyor.

İTFAYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE EDİYOR

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. İtfaiye ekipleri, kaza sonrasında otomobilde sıkışan 3 yaralıyı kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim ediyor. Kazayla ilgili bir soruşturma süreci başlatılıyor.