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Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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UYUŞTURUCU TİCARETİ İÇİN BASKIN

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Burhaniye ve Gönen ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla bir eve operasyon düzenliyor. Gerçekleştirilen bu operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınıyor.

ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Ev ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları bulunuyor. Ekipler, operasyon kapsamında 330 uyuşturucu hap, 217 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 37 mermi, 2 av tüfeği, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 620 lira ele geçirdi.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma işlemleri sürüyor. Uyuşturucu ticareti ile mücadelede gerçekleştirilen bu tür operasyonların önemi giderek artıyor.

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