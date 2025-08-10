“Balıkesir Depremi İçin Önceden Uyarı.”

ASTRIDEN DEPREM UYARISI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 25 gün önce yaptığı bir açıklamada Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depreme dair soruları yanıtlayarak dikkatleri Balıkesir’e çekti. Üşümezsoy, “Balıkesir’deki Gönen-Yenice ve Sarıköy fay hatlarında 7.2 büyüklüğüne kadar bir deprem olabiliyor” şeklinde ifade etti. Bu açıklama, bölgedeki sismik aktivitenin ciddiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

FAİH HATLARININ RİSKİ

Üşümezsoy’un belirttiği gibi, Balıkesir’deki fay hatları ciddi tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür fay hatlarının deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyor. Bu durum, hem yerel halkın hem de yetkililerin hazırlıklı olmalarını gerektiriyor. Özellikle fay hatlarının aktif olduğu bölgelerde, risklerin azaltılması amacıyla yapılması gerekenler üzerine çalışmalar hız kazanıyor.