“Balışeyh’de Belediye Başkanı’na Saldırı”

SALDIRI DETAYLARI

Saldırı, ilçenin TOKİ konutları bölgesinde gerçekleştirildi. Şüpheli E.Ş, bu bölgede Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve adı bilinmeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Kırıkkale’ye yönlendirildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, yapılmasına rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralının tedavisi ise devam ediyor. Şüpheli E.Ş, gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI VE PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ

31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

VALİDEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Kırıkkale’nin, Balışeyh’in başı sağ olsun. Bu sabah saat 10.00 civarı, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, ekibiyle beraber şantiye sahasına çalışmaya giderken fail tarafından önleri kesiliyor. Öncelikle bir kavga, akabinde silahlı kavgaya dönüşmesi neticesinde 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan Belediye Başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikayil arkadaşımız ağır yaralı olarak hastanemize sevk edilmiş ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Balışeyh’imizin Kırıkkale’mizin başı sağ olsun. Diğer üç yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor. Onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Suç aleti silahıyla birlikte. Tüm insanlarımızı itidale davet ediyoruz. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın himayelerinde adli kolluk marifetiyle tüm tahkikat yapılacaktır.”