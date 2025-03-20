Balistik Füze İsrail’e Ulaşmadan Düşürüldü

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada Yemen’den fırlatılan balistik füzenin ülkeye ulaşmadan önce düşürüldüğünü bildirdi.

SİRENLERİN DEVREYE GİRMESİ

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin düşürdüğü füze nedeniyle, özellikle işgal altındaki Kudüs ve ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin aktif hale geldiği belirtildi. Bunun yanı sıra, İsrail basını, Yemen’den atılan füzenin Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndaki hava trafiğini etkilediğini duyurdu.

HUSİLERDEN TEHDİT

Yemen’deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam etmesi durumunda İsrail’e yönelik saldırılarını artıracakları konusunda tehditte bulunmuştu. Husiler, İsrail’e en son 18 Mart’ta balistik füze saldırısı düzenlemişti.