“Balkanlarla 40 Milyar Dolar Hedefi”

FORUMUN GÜNDEMİ

12 Balkan ülkesinden 1.000 iş dünyası temsilcisi ve ülke bakanlarının katılımıyla ‘Balkan İş ve Yatırım Forumu’ Edirne’de gerçekleşti. Zirvede, bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedeflendi. Bu forum, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliklerini geliştirmek amacıyla düzenlendi.

KATILIMCILAR VE HEDEF

Edirne Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’dan 1.000’in üzerinde iş dünyası temsilcisi ve ülke bakanları katıldı. Zirvede, Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaretin 40 milyar dolara çıkarılması öngörüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünya ekonomik büyümesinin azalmasına dikkat çekerek, “Bu nedenle ülkeler arasındaki işbirlikleri çok önemli. Balkanların barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını hedefliyoruz” dedi.

ÜRETİM VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin işbirliklerini artırma gerekliliği üzerinde durarak, “Balkan coğrafyasında işbirliklerimizi artırmalıyız. Türkiye tüm Balkan ülkeleri ile ticaretini artırmaya hazır. Gelin birlikte üretelim, birlikte kazanalım” ifadelerini kullandı.

TİCARİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK

Edirne Valisi Yunus Sezer, bu organizasyonla birlikte Balkan ülkeleriyle ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesini vurguladı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin başarılarını paylaşarak, “Balkanlar’da yeni projelere değer katmak için hazırız” dedi.

TİCARETİN ARTIRILMASI

DEİK Başkanı Nail Olpak, Balkanlarla 35 milyar doları aşan ticaret hedefi olduğunu belirtti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Bölgedeki ihracatımız artıyor, bu bağları kazan-kazan ilkesi doğrultusunda geliştirmeliyiz” dedi.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ

Arnavutluk’un ekonomi, kültür ve inovasyon bakanı Blendi Gonxhja, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Kuzey Makedonya Dış İlişkiler ve Ticaret Bakanı Zoran Dimitrovski, Türkiye ile yeni projeler yapmak istediklerini belirtti.

EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ

Bosna-Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Staşa Koşarac, Türkiye ile ekonomik anlamda işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Bulgaristan Yenilik ve Büyüme Bakanı Rosen Karamidov, Türkiye’nin en önemli partnerlerinden birisi olduğunu ifade etti. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise Türk yatırımcılara, “Gelin ülkemizde yatırım yapın” çağrısında bulundu.