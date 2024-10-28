Ballon d’Or Kazananı Hakkında İddialar!

BALLON D’OR ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULUYOR

Ballon d’Or ödülü bugün sahiplerini bulacak. Törene saatler kala ilginç bir iddia gündeme geldi. Paris’te gerçekleşecek olan tören öncesinde RMC Sport, ödül için favori olarak gösterilen Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior’ın ödülü kazanamayacağını öne sürdü.

RODRİ İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Ayrıca, El Chiringuito TV’nin haberine göre; Ballon d’Or ödülü bu yıl Vinicius Junior’a değil, Manchester City’nin yıldız ismi Rodri’ye verilecek. Bu gelişmeler, futbolseverler arasında büyük bir merak uyandırıyor.