More
Spor

Ballon d’Or Kazananı Hakkında İddialar!

ballon-d-or-kazanani-hakkinda-iddialar

BALLON D’OR ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULUYOR

Ballon d’Or ödülü bugün sahiplerini bulacak. Törene saatler kala ilginç bir iddia gündeme geldi. Paris’te gerçekleşecek olan tören öncesinde RMC Sport, ödül için favori olarak gösterilen Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior’ın ödülü kazanamayacağını öne sürdü.

RODRİ İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Ayrıca, El Chiringuito TV’nin haberine göre; Ballon d’Or ödülü bu yıl Vinicius Junior’a değil, Manchester City’nin yıldız ismi Rodri’ye verilecek. Bu gelişmeler, futbolseverler arasında büyük bir merak uyandırıyor.

ÖNEMLİ

Manşet

“Genoa İçin Her Şeyimi Vereceğim”

Temmuz 2024’ten beri boşta olan Mario Balotelli, Serie A ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzaladı.
Gündem

DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, FETÖ'nün paylaştığı "Yurtta Sulh Konseyi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.