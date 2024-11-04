“Balon Balığı Mezgit Olarak Satılıyor”

BALON BALIĞI EKOSİSTEME ZARAR VERİYOR

Kızıldeniz’den gelen ve Akdeniz Körfezi’nde balıkçıların en büyük kabusu haline gelen balon balığı, balıkçılara ve diğer balık türlerine ciddi zarar veriyor. Hızla artan popülasyonu ile yerli türlerin yanı sıra, kendi alt türleri dahil denizde hareket eden hemen her şeye saldıran balon balıkları, tenekeleri dahi parçalayan bir tehdit oluşturuyor.

POPÜLASYON KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Balığın ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor, ancak zehirli olması ve av teşvikinin yetersiz bulunması nedeni ile balıkçıların bu türle ilgileri az. Bu nedenle balon balığı popülasyonu kontrol altına alınamıyor. Balon balığı ile ilgili yürütülen çalışmalara ek olarak, 4 yıl önce bazı balıkçıların balon balığını fileto hale getirip mezgit balığı olarak sattığına dair iddialar ortaya çıktı.

“Pişirmeye hazır, kılçıksız mezgit” etiketiyle satılan fileto balıkların kilosunun 250-300 liradan satıldığı, gerçek mezgitin kilosunun ise 600-750 lira arasında olduğu belirtildi. Bu nedenle, yarı fiyatına satılan balığın zehirli balon balığı olabileceğine dair uyarılar yapıldı. Antalya’da uzun yıllardır balıkçılık yapan Ahmet Coşkun, balon balığını mezgit olarak satanlara yönelik bir uyarıda bulundu. Coşkun, “Mezgitin fiyatı, 600-750 lira arasında değişiyor. 250-300 liraya satılan balık, balon balığı olabilir. Vatandaşımızın gidip, tezgahta görüp alması en iyisi” dedi.

TEZGAHTA DİKKATLİ OLUNMALI

Balık alan Mustafa Karaçöl, sürekli mezgit balığı aldığını ve balon balığının mezgit diye satıldığını öğrendiği günden itibaren tezgahta daha dikkatli olduğunu söyledi. Karaçöl, “Gelip burada balığa bakıyorum. Gözümle görüp, seçiyorum. Kesinlikle fileto hale getirilmiş balık almıyorum. Mezgit 700-750 lirayken, onlar 300 liraya satıyor” diye konuştu.

BİLİNMEYEN BALIĞIN TEHLİKESİ

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının son derece zehirli olduğunu ve yenmesi halinde insanı öldürebilecek kadar toksin barındırdığını bildirdi. Prof. Dr. Gökoğlu, “Bu dolandırıcılık çok önceleri de yapılıyordu. Dokularında toksin var. Her insanın zehir toleransı farklı. Onu aşınca zehir sınırını aşıyor. Vatandaşın çok dikkatli olması lazım. Bilmedikleri balığın etini yemesinler. Mezgit de kılçıksız bir balıktır. Filetosuna benzetiyorlar” ifadelerini kullandı.