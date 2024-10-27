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Spor

Balotelli’nin Yeni Takımı Genoa Oluyor

balotelli-nin-yeni-takimi-genoa-oluyor

MAFYA YOKSA GİYMEYECEK

Mario Balotelli, Adana Demirspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. Ancak, İtalyan futbolcunun Serie A temsilcisi Genoa ile anlaşmaya yaklaştığı bildiriliyor. Estadio Deportivo’nun haberi doğrultusunda, Balotelli’nin Genoa ile her şeyi çözdüğü ve 31 Ekim tarihinde Fiorentina ile yapılacak karşılaşmada sahada olacağı iddia ediliyor.

ADANA DEMİRSPOR’DAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla toplamda 16 maça çıkan 34 yaşındaki golcü, bu süreçte 7 gol atmayı başardı ve 1 asistle de takımına katkı sağladı. Balotelli’nin bu başarılı performansı, yeni takımı Genoa için önemli bir kazanım olabilir.

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