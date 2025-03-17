bank-pozitif-ve-flash-tv-ye-tmsf-devri

BANK POZİTİF’İN YÖNETİMİ DEVRALINDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan duyuruda, Bank Pozitif’in yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği belirtiliyor. BDDK’nın açıklamasında, “BDDK’nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

YASADIŞI BAHİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul merkezli gerçekleştirilen “yasadışı bahis” operasyonunun ardından, Bank Pozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da yer aldığı 29 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlamalarıyla sorgulanıyor. Bu kapsamda, toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde olan Flash TV, Bank Pozitif ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Ayrıca, 59 şüpheli tespit edildi ve eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında işlemlerini sürdürüyor.

FLASH TV TMSF’YE DEVREDİLDİ

Yasadışı bahis örgütünün lideri olmakla suçlanan Erkan Kork, gözaltına alındı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kork ile birlikte 59 şüpheli üzerinde şafak operasyonu gerçekleştirdi. Soruşturma sonucunda, şüphelilerin toplamda 6,9 milyar TL değerindeki malvarlıklarına el konulurken, operasyon sırasında Flash TV, Bank Pozitif ve Payfix Ödeme Kuruluşu da içeri alındı. Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları bulunuyor. TMSF yönetimine geçen Flash TV’ye kayyum olarak, eski Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı atandı.

PAYFİX’İN FAALİYETLERİ

Savcılık iddialarına göre Erkan Kork, 2014 yılında Troyin Bilişim şirketi ile finansal sisteme girdi. Kork’un yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü öne sürülürken, bu faaliyetlerle Payfix adlı ödeme kuruluşunu kurduğu iddia ediliyor. Payfix yazılımları aracılığıyla yasadışı bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Şüphelilerin, Payfix altyapısını kullanarak bahis sitelerine para aktarımı sağladıkları ve üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açtıkları tespit edildi.

MASAK İNCELEMELERİ YÜRÜTÜYOR

MASAK ve Merkez Bankası’nın yaptığı incelemelere göre, Payfix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi belirlendi. Bu kümelerin toplam 211 bin 109 hesabı kapsadığı ifade ediliyor.