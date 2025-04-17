Bankacılığın Toplam Mevduatı 22 Trilyon

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATSİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin verileri duyurdu. Bu verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Nisan ile sona eren haftada 240 milyar 267 milyon 871 bin lira artarak, 21 trilyon 973 milyar 216 milyon 456 bin liradan 22 trilyon 213 milyar 484 milyon 326 bin liraya ulaştı. Aynı dönemde Türk Lirası (TL) cinsinden mevduatlar yüzde 1,8 artış göstererek 12 trilyon 352 milyar 386 milyon 309 bin liraya yükseldi. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1 artışla 7 trilyon 233 milyar 472 milyon 684 bin lira düzeyine çıktı.

YABANCI PARA MEVDUATINDA DÜZEN VE DEĞİŞİMLER

Geçen hafta bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, 229 milyar 269 milyon dolar olarak kaydedildi. Bunun 191 milyar 230 milyon doları, yurtiçinde yaşayan kişilerin hesaplarında birikti. Yurtiçindeki yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilere göre, 11 Nisan itibarıyla 2 milyar 441 milyon dolarlık bir azalma gözlemlendi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELİYOR

Bankacılık sektöründe, yurtiçi yerleşiklerin tüketici kredileri de geçen hafta içerisinde yüzde 1,3 artış göstererek 4 trilyon 207 milyar 838 milyon 594 bin lira seviyesine ulaştı. Bu kredilerin 551 milyar 154 milyon 104 bin lirası konut kredisi, 65 milyar 13 milyon 842 bin lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 586 milyar 667 milyon 480 bin lirası ise ihtiyaç kredisi olarak kaydedildi. Ayrıca, TCMB dahil olmak üzere bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 11 Nisan itibarıyla 261 milyar 547 milyon 875 bin lira artışla, 17 trilyon 452 milyar 270 milyon 969 bin liraya yükseldi.