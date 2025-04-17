Bankacılıkta 22 Trilyon Lira Aşıldı

PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklamaya göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 11 Nisan ile sona eren haftada 240 milyar 267 milyon 871 bin lira artış göstererek 21 trilyon 973 milyar 216 milyon 456 bin liradan 22 trilyon 213 milyar 484 milyon 326 bin liraya yükseldi. Bu süreçte, bankalarda bulunan Türk lirası (TL) cinsinden mevduat yüzde 1,8 artışla 12 trilyon 352 milyar 386 milyon 309 bin liraya ulaşırken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1 yükselerek 7 trilyon 233 milyar 472 milyon 684 bin lira oldu.

YABANCI PARA MEVDUATI VERİLERİ

Toplam yabancı para mevduatı, banka hesaplarında 229 milyar 269 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu meblağın 191 milyar 230 milyon doları yurt içinde yaşayan kişilerin hesaplarında yer alıyor. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırmış veriler incelendiğinde 11 Nisan itibarıyla 2 milyar 441 milyon dolarlık bir azalma kaydedildi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçtiğimiz hafta yüzde 1,3 artış göstererek 4 trilyon 207 milyar 838 milyon 594 bin lira seviyesine ulaştı. Bu kredilerin 551 milyar 154 milyon 104 bin lirası konut kredisi, 65 milyar 13 milyon 842 bin lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 586 milyar 667 milyon 480 bin lirası ihtiyaç kredisi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, TCMB dahil bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 11 Nisan ile biten haftada 261 milyar 547 milyon 875 bin lira artış göstererek 17 trilyon 452 milyar 270 milyon 969 bin liraya yükseldi.