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Bankalar Faizsiz Kredi Sağlıyor

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KREDİ İHTİYAÇLARI İÇİN ÇÖZÜMLER SUNULUYOR

Bazı bankalar, kısa vadeli ve faizsiz kredi ihtiyaçları için 75 bin liraya kadar kredi ve nakit avans sağlıyor. Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olanlar, bankaya gitmeden bilgisayar ya da akıllı telefonları üzerinden faizsiz kredi kullanabiliyor.

VADE DÜZENLEMESİ YAPILABİLİR

Bu faizsiz kredilerin bir kısmı ihtiyaç kredisi olarak, diğer kısmı ise nakit avans şeklinde kullanılabiliyor. Bankaların sunduğu bu yeni hizmetle birlikte geri ödeme süresi 6 aya kadar uzatılabiliyor.

FAİZSİZ KREDİ SUNAN BANKALAR

Özellikle Enpara, 60 bin lira limit ile 6 ay vade seçeneği ile faizsiz kredi sunuyor.

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