bankalar-faizsiz-kredi-sunuyor

KREDİ FAİZLERİ YÜKSEK, BANKALAR FAİZSİZ KREDİ SUNUYOR

Kredi faiz oranlarının yüksek seyrettiği günümüzde bankalar, rekabet oluşturmak adına yeni müşterilerine faizsiz kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Bazı bankalar, faizsiz olarak kısa vadeli ve düşük tutarlı krediler sağlamayı tercih ediyor.

VADENİN KISALIĞI

Faizsiz kredilerde bankalar genellikle kısa vade seçenekleri sunuyor ve bu vadeler 3-6 ay arasında değişiyor. 3 aylık ya da 6 aylık ödeme planları ile borçlanmak mümkün hale geliyor.

FAİZSİZ KREDİ KULLANIMI

Faizsiz kredinin kimler tarafından kullanılabileceği ise önem taşıyor. Özellikle kredi kartı borcu bulunan kişilerin bu imkandan yararlanması büyük avantaj sağlıyor. Örneğin, 50 bin lira kredi kartı borcu olan biri, asgari ödemeyi yaptıktan sonra kalan miktara faiz yansıtmak yerine, faizsiz krediyi tercih ederek tüm borcunu kapatıp 6 ay boyunca faiz ödemeden geri ödeme seçeneğine sahip olabiliyor. Bu yöntemle, ayrıca kısa vadede hayata geçirilmesi planlanan projeler için finansman sağlanmış oluyor.

FAİZSİZ KREDİ SUNAN BANKALAR

Son güncellemelerde, toplamda 7 banka faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Örneğin, QNB Bank 75 bin lira kredi imkanı sağlıyor. Bu çerçevede, 3 ay vadeli 50 bin lira ihtiyaç kredisi ile 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans seçenekleri ile müşterilere hizmet veriyor.