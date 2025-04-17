Bankalarda 22 Trilyon Lira Aşıldı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Nisan ile biten haftada 240 milyar 267 milyon 871 bin lira artış göstererek 21 trilyon 973 milyar 216 milyon 456 binden, 22 trilyon 213 milyar 484 milyon 326 bin liraya yükseldi. Bu süreçte bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,8 artışla 12 trilyon 352 milyar 386 milyon 309 bin liraya ulaşırken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1 artışla 7 trilyon 233 milyar 472 milyon 684 bin lira oldu.

YABANCI PARA MEVDUATI VE AZALIŞ GÖRÜLDÜ

Geçen hafta bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı 229 milyar 269 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 191 milyar 230 milyon doları yurt içinde yaşayan kişilerin hesaplarında bulundu. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler incelendiğinde, 11 Nisan itibarıyla 2 milyar 441 milyon dolarlık bir azalış kaydedildi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,3 artış göstererek 4 trilyon 207 milyar 838 milyon 594 bin lira seviyesine ulaştı. Bu kredilerin 551 milyar 154 milyon 104 bin lirası konut, 65 milyar 13 milyon 842 bin lirası taşıt, 1 trilyon 586 milyar 667 milyon 480 bin lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de, 11 Nisan ile biten haftada 261 milyar 547 milyon 875 bin lira artışla 17 trilyon 452 milyar 270 milyon 969 bin liraya yükseldi.