Bankalarda 22 Trilyon Lira Geçildi

PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Nisan ile sona eren haftada 240 milyar 267 milyon 871 bin lira artış göstererek 21 trilyon 973 milyar 216 milyon 456 bin liradan 22 trilyon 213 milyar 484 milyon 326 bin liraya ulaştı. Bu süre zarfında bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,8 artarak 12 trilyon 352 milyar 386 milyon 309 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1 artışla 7 trilyon 233 milyar 472 milyon 684 bin lira seviyesine geldi.

YABANCI PARA MEVDUATINDAKİ GELİŞMELER

Bankalarda mevcut olan toplam YP mevduatı, geçen hafta 229 milyar 269 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın 191 milyar 230 milyon doları, yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler incelendiğinde 11 Nisan itibarıyla 2 milyar 441 milyon dolarlık azalma gözlemlendi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELİYOR

Yurt içi yerleşiklerin bankacılık sektöründeki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,3 artarak 4 trilyon 207 milyar 838 milyon 594 bin lira seviyesine ulaştı. Bu kredilerin 551 milyar 154 milyon 104 bin lirası konut kredisi, 65 milyar 13 milyon 842 bin lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 586 milyar 667 milyon 480 bin lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 11 Nisan ile biten haftada 261 milyar 547 milyon 875 bin lira artarak 17 trilyon 452 milyar 270 milyon 969 bin liraya yükseldi.